Є руйнування та загиблі: Росію масово атакували дрони, де прогриміли вибухи (фото, відео)

Російська ППО нібито збила 15 дронів

У ході атаки безпілотників по території РФ у ніч проти 20 червня вибухи пролунали в ряді областей. У деяких із них є серйозні руйнування, а також сталося загоряння. Росіяни заявляють, що внаслідок події загинула одна людина.

Інформація про це була опублікована у різних пабліках. Зазначається, що гучно цієї ночі було у Краснодарському краї, Тамбовській області, Республіці Адигея, а також Брянській, Білгородській, Ростовській та Орловській областях. Водночас було опубліковано відповідні фотографії та відео з місця події.

Голова Тамбовської області Максим Єгоров повідомляє, що поряд із селом Платонівка спалахнула нафтобаза.

"Сьогодні (20 червня, — ред.) рано-вранці сталася бавовна і загоряння резервуару на території Платонівської нафтобази в Розповідівському муніципальному окрузі Тамбовської області. Інцидент трапився імовірно через БПЛА. До ліквідації наслідків залучено сили територіальної підсистеми, рятувальні підрозділи від МНС Росії", — сказав він.

Також він додав, що вранці у Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки безпілотника. Дрон нібито розірвався у повітрі. Постраждалих немає.

Дрони атакували також Слов’янськ-на-Кубані у Краснодарському краї. В результаті там було зруйновано приватний будинок. За даними ЄДДС Слов’янського району, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі підтвердив, що загинула мешканка району.

Серія вибухів також прогриміла в районі селища Афіпське у Краснодарському краї. У пабліках повідомляють, що нібито ППО збило кілька дронів.

"Очевидці розповіли SHOT, що перший раз вибух був чутний близько 2:30 ночі над населеним пунктом. Інформація про постраждалих не надходила. Усього місцеві нарахували 4-5 вибухів. Офіційних даних поки немає. Відомо, що в чотирьох регіонах Росії оголошено небезпеку атаки дронів : у Липецькій області, Білгородській, Курській та Воронезькій", — написав один з великих пабліків.

Тим часом у Міністерстві оборони РФ заявили, що ППО нібито збило 15 безпілотників загалом над різними областями.

"Дежурними засобами ППО перехоплено і знищено шість БПЛА над територією Республіки Адигея, три БПЛА над територією Брянської області, три БПЛА над територією Краснодарського краю, один БПЛА над територією Ростовської області, один БПЛА над територією Бєлгородської області ", — сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 червня у Ростовській області відбулася атака безпілотників на місто Азов. Внаслідок пригоди спалахнули резервуари з нафтопродуктами.