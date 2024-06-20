Есть разрушения и погибшие: Россию массово атаковали дроны, где прогремели взрывы (фото, видео)

Российская ПВО якобы сбила 15 дронов

В ходе атаки беспилотников по территории РФ в ночь на 20 июня, взрывы прогремели в ряде областей. В некоторых из них есть серьезные разрушения, а также произошло возгорание. Россияне заявляют, что в результате происшествия погиб один человек.

Информация об этом была опубликована в различных пабликах. Отмечается, что громко этой ночью было в Краснодарском крае, Тамбовской области, Республике Адыгея, а также Брянской, Белгородской, Ростовской и Орловской областях. Вместе с тем были опубликованы соответствующие фотографии и видео с места происшествия.

Глава Тамбовской области Максима Егорова сообщает, что рядом с селом Платоновка загорелась нефтебаза.

"Сегодня (20 июня, — ред.) ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России", — сказал он.

Также он добавил, что утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника. Дрон якобы разорвался в воздухе. Пострадавших нет.

Дроны атаковали также Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате там был разрушен частный дом. По данным ЕДДС Славянского района, по предварительной информации, погиб один человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подтвердил, что погибла жительница района.

Серия взрывов также прогремела в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае. В пабликах сообщают, что якобы ПВО сбила несколько дронов.

"Очевидцы рассказали SHOT, что первый раз взрыв был слышен около 2:30 ночи над населённым пунктом. Информация о пострадавших не поступала. Всего местные насчитали 4–5 взрывов. Официальных данных пока нет. Известно, что в четырёх регионах России объявлена опасность атаки дронов: в Липецкой области, Белгородской, Курской и Воронежской", — написал один из крупных пабликов.

Тем временем в Министерстве обороны РФ заявили, что ПВО якобы сбила 15 беспилотников в целом над разными областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 июня в Ростовской области произошла атака беспилотников на город Азов. В результате происшествия загорелись резервуары с нефтепродуктами.