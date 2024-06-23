Росіяни збили ракету над переповненим людьми пляжем у Севастополі: повідомляється про поранених та загиблих (відео)

Росіяни традиційно звинувачують Україну

Російська ППО збила ракету над пляжем у Криму, після чого у проросійських джерелах почали з’являтися дані про загибель мирних людей. У місцевих моніторингових групах повідомляють, що у районі пляжу спостерігається велика кількість машин швидкої допомоги.

Так, telegram-канал "Кримський вітер" показав кадри з пляжу Учкуєвка, в момент атаки. На кадрах помітний дим у повітрі, а також чути звуки стрілянини.

Зазначається, що російська ППО перехопила над пляжем українську ракету, а російське Міноборони повідомило про чотири збиті ракети ATACMS. Варто зазначити, що цей пляж знаходиться в парі кілометрів біля військового аеродрому Бельбек, який, скоріш за все, і був ціллю атаки.

Аеродром Бельбек та Учкуївка

Очевидці повідомляють, що сигнали повітряної тривоги у місті не звучали, тож люди не знали, що їм загрожує небезпека. Питання про те, чому окупаційна "влада" взагалі допустила, щоб неподалік військового об’єкту знаходилися мирні жителі, залишається відкритим.

Згідно з інформацією пропагандистських каналів та окупаційної адміністрації, на пляжі загинуло троє людей і ще близько сотні отримали поранення. Правдивість цієї інформації поки що не підтверджена.

Цю історію вже прокоментував нардеп Олексій Гончаренко, який зазначив, що росіяни використовують аеродром для обстрілів материкової України, але при цьому не спромоглися прибрати цивільних з пляжів, які розташовані поруч. Тим самим, за його словами, окупанти просто прикриваються мирними мешканцями.

Подібне питання поставили й місцеві жителі.

Варто зазначити, що приблизно в цей же час російські окупанти запустили кориговану авіабомбу на Харків. У місті було чути вибух.