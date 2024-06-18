Росіяни все частіше застосовують Х31-П для обстрілів України: чим небезпечна ця ракета

Ці авіаснаряди почали активніше використовувати з весни

В ніч проти 18 червня росіяни атакували Україну "шахедами", а по Одесі вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Наслідки цього обстрілу поки невідомі.

Протирадіолокаційну ракету запустили з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

Росіяни вдарили ракетою Х-31П по Одесі

"Упродовж минулої доби 17 червня 2024 року ворог вчергове атакував південь України, здійснивши пуск балістичної й авіаційної ракети та завдавши авіаударів із використанням КАБів. Зокрема, зранку ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно "Іскандер-М"), а проти ночі випустив по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни почали активніше використовувати цю ракету після втрати літаків дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛО) А-50. Вони використовуються для дорозвідки при підготовці ракетних обстрілів.

Через нестачу розвідданих росіяни почали застосовувати ракети Х-31П. Вони допомагають виявити протиповітряну оборону.

Що відомо про цю ракету: технічні характеристики, ціна

Протирадіолокаційна ракета Х-31П є варіантом ракети Х-31. Модифікований авіаснаряд застосовується проти радарів радіолокаційних станцій (РЛС) чи інших джерел випромінювання. Їх використовують у складі зенітних ракетних комплексів (ЗРК), батарей зенітної артилерії, артилерійських РЛС, чи запускаються з літаків.

Технічні характеристики ракети Х-31П:

дальність пуску ― від 15 км до 110 км;

ймовірне відхилення ― близько 5-8 м;

максимальна висота застосування ― 15 км;

середня швидкість польоту ― 600-700 м/с;

бойова частина ― осколково-фугасна;

маса бойової частини ― 87 кг;

довжина ракети ― 4 м 70 см.

Швидкість літаків-носіїв складає від 650 до 1250 км/год. Нести цю ракету можуть різні літаки, зокрема Су-17, Су-24М, Су-35, МіГ-27М та МіГ-29К.

Точна ціна ракети Х-31П невідома. Але ймовірно, вона коштує приблизно як Х-31, вартість якої 550 тисяч доларів США.

Для довідки: ракета Х-31 — радянська тактична керована ракета класу повітря-земля середньої дальності. Її можна запускати з таких літаків як Су-24, Су-27, МіГ-29, МіГ-31, Су-34 та Су-35. Має ще дві модифікації — протирадіолокаційна (Х-31П) та протикорабельна (Х-31А).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Сили оборони знищують ППО росіян у тимчасово окупованому Криму. За останні два неповних місяці ЗСУ вразили багато важливих об’єктів.