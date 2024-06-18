Вночі росіяни вдарили по Україні "шахедами": всі збиті ППО, але без наслідків не обійшлося (фото)

БПЛА збивали в межах двох областей

У ніч проти вівторка, 18 червня, росіяни атакували Україну "шахедами". Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони, проте є руйнування.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук уточнив, що ворог запускав ударні безпілотники з району Приморсько-Ахтарська (Росія). Російська армія атакувала Україну 10-ма "шахедами".

"В результаті бойової роботи з розрахунків мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "шахеди" збиті у Запорізькій та Дніпропетровській областях", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, вночі у Дніпровському районі підрозділ ПВК "Схід" знищив ворожий "шахед". Однак російська атака не пройшла без наслідків: пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

Крім того, і артилерією та "шахедами" ворог вдарив по Нікополю. Також били росіяни й по Марганецькій громаді. Пошкоджено п’ятиповерхівку, 6 приватних будинків та лінію електропередач. На щастя, ані постраждалих, ані загиблих немає.

Вибухи минулої ночі було чути й у Харкові. Вони пролунали у той час як в області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів "шахедами". Як написав Telegram-канал "Суспільне Харків", ймовірно, вони сталися за межами міста.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 червня місто Азов Ростовської області Росії зазнало потужної атаки безпілотників. В результаті атаки спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі становить 5 тисяч кубічних метрів, її намагаються гасити 208 осіб, задіяно 39 одиниць техніки та 1 пожежний потяг.