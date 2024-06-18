Ночью россияне ударили по Украине "шахедами": все сбиты ПВО, но без последствий не обошлось (фото)

БПЛА сбивали в пределах двух областей

В ночь на вторник, 18 июня, россияне атаковали Украину "шахедами". Все они были сбиты силами противовоздушной обороны, однако есть разрушения.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук уточнил, что враг запускал ударные беспилотники из района Приморско-Ахтарска (Россия). Российская армия атаковала Украину 10-ю "шахедами".

"В результате боевой работы по расчетам мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях", — сказано в сообщении.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью в Днепровском районе подразделение ПВК "Восток" уничтожило вражеский "шахед". Однако российская атака не прошла без последствий: повреждено 3 частных дома и 2 автомобиля. Вспыхнул пожар, который оперативно потушили.

Кроме того, и артиллерией и "шахедами" враг ударил по Никополю. Также били россияне и по Марганецкой общине. Повреждены пятиэтажка, 6 частных домов и линия электропередач. К счастью, ни пострадавших, ни погибших нет.

Взрывы минувшей ночью были слышны и в Харькове. Они прозвучали в то время, когда в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов "шахедами". Как написал Telegram-канал "Суспільне Харків", вероятно, взрывы произошли за пределами города.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 июня город Азов Ростовской области России подвергся мощной атаке беспилотников. В результате атаки загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет 5 тысяч кубических метров, его пытаются тушить 208 человек, задействовано 39 единиц техники и 1 пожарный поезд.