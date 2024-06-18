В Крыму выдалась тревожная ночка: оккупанты перекрывали мост и отбивались от дронов (видео)

Звучали сирены и гул БПЛА

Ночь на вторник, 18 июня, была тревожной для оккупантов в Крыму. В воинских частях Севастополя и Симферополя прозвучала тревога, россияне поднимали в небо авиацию и перекрывали Керченский мост.

Как сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", в Симферопольском районе был зафиксирован пролет беспилотника, а в районе Стрелецкой бухты Севастополя были слышны взрывы. Оккупанты поднимали авиацию с аэродрома Бельбек.

По словам местных жителей, в Севастополь "наведался" морской дрон. Также местные паблики писали, что над Черным морем якобы была уничтожена ракета.

Стоит отметить, что подобные ночи стали обыденностью оккупированного Крыма. Так, в ночь на 12 июня взрывы звучали практически по всему полуострову — от Евпатории до Севастополя.

Как сообщал "Телеграф", по данным "СтратКома ВСУ", Силы обороны продолжают уничтожать "зонтик ПВО" в Крыму. За последние два месяца удалось поразить около 15 систем С-300, С-350 и С-400. Уничтожены десятки пусковых установок этих систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.