В Крыму на день России торжественно жгли триколоры: партизаны показали видео

Утверждают, что явление массовое

Жители временно оккупированного Крыма "отпраздновали" прошедший 12 июня день России по-особенному. Кто-то сжег российский флаг, а кто-то отправил в мусорку пропагандистскую символику.

Соответствующие фото и видео опубликовали крымские партизаны с движения "АТЕШ". Утверждают, что уровень ненависти к оккупационным властям сейчас находится в критической точке.

"Люди массово сжигали флаги и другую символику раш@стов. Многие из них пока не готовы показывать свои костры, в которых горели флаги рф, на всеобщее обозрение. Однако день, когда все вспыхнет настолько, что оккупанты побегут на свои болота, уже очень близок!" – написали партизаны.

Напомним, 12 июня, в Московской области агент военно-партизанского движения "АТЕШ" уничтожил станцию спутниковой связи. Это в свою очередь ослабило систему ПВО вокруг всей области. В сообщении отмечалось, что в результате диверсии была уничтожена станция спутниковой связи Р-441 "Ливень".

"Она размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московская область. Координаты: 56.3493465151, 36.797851616", — говорится в сообщении.

Также мы писали о том, что из-за значительных потерь на фронте, в составе российской армии, заметили тех, кого не должно там быть.