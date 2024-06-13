Россияне притащили в Крым очередное "вундерваффе": что известно о комплексе ПВО С-500

Такие ЗРК прикрывают Москву

Россияне разместили на территории оккупированного Крыма новейшую ЗРК С-500. Тем самым они хотят защитить военные объекты на полуострове от регулярных украинских обстрелов.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире единого марафона новостей. По его словам, там они намерены протестировать работоспособность системы.

"Появились новейшие элементы С-500. Это будет достаточно опытное применение. Но они уже появились там", — сказал он.

Согласно данным из открытых источников, ЗРК С-500 "Прометей" разрабатывался как замена и дополнения комплексов С-400, которые уже успешно уничтожались в Крыму. Если верить заявленным характеристикам, то этот комплекс должен бороться с воздушными целями даже за пределами земной атмосферы на высоте до 200 километров — то есть он может быть использован для борьбы со спутниками.

Дальность действия заявлена на уровне 600 километров для аэродинамичных целей и 500 для баллистических. При этом должен использоваться в тандеме с комплексами С-400, чтобы обеспечить многослойную защиту воздушного пространства.

Также новый ЗРК в теории может быть использован для борьбы с гиперзвуковыми целями, а благодаря новым фазированным антенным решеткам и электронике он должен отслеживать большое количество целей одновременно.

Эти ЗРК уже используются с 2021 года для прикрытия Москвы и центральных регионов России, однако судя по тому, что и туда долетали украинские дроны, то на эффективность комплекса стоит смотреть со скепсисом.

Как сообщалось ранее, Буданов также говорил, что разрешение на применение западного оружия по территории России сильно облегчит ситуацию на фронте для Украины. Мало того, россияне уже начали чувствовать эффект от этого.