В Крыму поражены С-400 и С-300: как оккупанты пытаются закрыть потери

На полуострове захватчики не могут скрыть места дислокации и перемещения систем ПВО

После очередной атаки и уничтожения систем ПВО и РЛС во временно оккупированном Крыму захватчики пытаются восполнить свои потери через Крымский мост. Они находят эти системы и перебрасывают их снова на полуостров.

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире Эспрессо. По его словам, этой ночью была произведена масштабная операция.

"Россияне играют с нами в некую игру. Мы уничтожаем системы РЛС и пусковые установки ЗРК С-300 и С-400 в оккупированном Крыму. Зато оккупанты пытаются где-то еще найти эти системы и через Крымский мост снова поставить их на украинский полуостров. То, что произошло этой ночью, является масштабной операцией Сил обороны Украины", — подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что в оккупированном Крыму захватчики не могут скрыть места дислокации и перемещения систем ПВО.

"То, что по оккупантам в Крыму работали Atacms является свершившимся фактом. В разных уголках Крыма, ближе к Черноморску. Также взрывалось неподалеку от Евпатории и Джанкой. К тому же места возгораний были в чистом поле, что подтверждает информацию о том, что прилетало именно по пусковым установкам. Это отличная новость. Поскольку наша разведка вовремя получает верифицированную информацию о месте размещения враждебных систем ПВО" — подчеркнул Селезнев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 июня в Крыму прогремели взрывы. В частности, их было слышно в Джанкое, Евпатории, Черноморском, Раздольненском, Красноперекопском, Джанкойском, Бахчисарайском и Сакском районах. Как оказалось, Силы обороны поразили зенитные ракетные комплексы России. В частности, речь идет о ЗРК С-400 и С-300.