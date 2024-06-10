У Криму уражені С-400 та С-300: як окупанти намагаються закрити втрати

На півострові загарбники не можуть приховати місця дислокації та переміщення систем ППО

Після чергової атаки та знищення систем ППО та РЛС у тимчасово окупованому Криму загарбники намагаються поповнити свої втрати через Кримський міст. Вони знаходять ці системи та перекидають їх знову на півострів.

Про це військовий експерт полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів в ефірі Еспресо. За його словами, цієї ночі було проведено масштабну операцію.

"Росіяни грають з нами в таку собі гру. Ми знищуємо системи РЛС та пускові установки ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму. Натомість окупанти намагаються десь ще знайти ці системи й через Кримський міст знову поставити їх до українського півострова. Те, що сталось цієї ночі, є масштабною операцією Сил оборони України. Наші ракетні війська за допомогою ракет Atacms перетворили на купу брухту російські ЗРК С-400 та С-300, а також системи РЛС", — наголосив Селезньов.

Він додав, що в окупованому Криму загарбники не можуть приховати місця дислокації та переміщення систем ППО.

"Те, що по окупантах в Криму працювали Atacms є доконаним фактом. В різних куточках Криму, ближче до Чорноморська.Також вибухало неподалік від Євпаторії та Джанкою. До того ж місця загорянь були в чистому полі, що підтверджує інформацію про те, що прилітало саме по пускових установках. Це чудова новина. Оскільки, наша розвідка вчасно отримує верифіковану інформацію щодо місця розміщення ворожих систем ППО. Тому, попри те, що окупанти всіляко намагаються приховати переміщення та місця дислокації систем ППО, ми маємо повну інформацію про їх дії", — підкреслив Селезньов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 червня в Криму пролунали вибухи. Зокрема, їх було чути у Джанкої, Євпаторії, Чорноморському, Раздольненському, Красноперекопському, Джанкойському, Бахчисарайському та Сакському районах. Як виявилось, Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси Росії. Зокрема, йдеться про ЗРК С-400 та С-300.