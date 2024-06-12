"Уже чувствуют": Буданов рассказал, что изменило разрешение бить западным оружием по России

На фронте стало легче

Разрешение на применение западного оружия по территории России сильно облегчит ситуацию на фронте для Украины. Мало того, россияне уже начали чувствовать эффект от этого.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире единого марафона. При этом он отметил, что все заявления россиян о "красных линиях" являются обычными страшилками.

"Они уже это все чувствуют. Что ж уж готовиться? Как говорится, поздно пить Боржоми", — сказал Буданов.

При этом он отметил, что сейчас на фронте наступил тяжелый период, но глава разведки убежден, что "армагеддона не случится". Буданов, как и прежде отметил, что уверен в победе Украины.

По его словам, в Сумской области замечена активность вражеских ДРГ, однако ВСУ делают все возможное, чтобы там не было нового масштабного наступления.

Он добавил, что оккупанты не прекращают попыток укрепить Крым и перебросили туда новейшие системы ЗРК С-500, где намерены испытать ее в боевых условиях. При этом Буданов подтвердил информацию, что мост через Керченский пролив по-прежнему используется для переброски военных и боевой техники.

Как сообщалось ранее Украина получила разрешение на ограниченное использование американского оружия по территории России. Речь идет только о регионах, граничащих с Харьковской областью.