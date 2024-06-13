"Не могут даже защитить себя": на Западе отреагировали на уничтожение российского ПВО в Крыму

Новейшая российская ПВО проигрывает бой старым американским ракетам

Последние атаки на российские аэродромы в оккупированном Крыму показали, что россияне не способны защитить свои ЗРК, которые и должны были обеспечивать защиту неба от украинских ракет. И это при том, что там размещены новейшие С-400.

Об этом говорится в материале Forbes. Там отмечают, что первый залп был нанесен в средине мая, а еще один в ночь на 12 июня.

В Центре оборонных стратегий отметили, что для ударов было применено не менее 10 ракет ATACMS, а российская ПВО не смогла перехватить ни одной из них. При этом в МОУ говорят, что смогли уничтожить радар С-300 и радар С-400.

"После вторника потери могут быть намного выше. В целом вполне возможно, что украинские ракетные налеты уничтожили части четырех или пяти батарей С-400. По иронии судьбы, С-400 был спроектирован с учетом возможности противоракетной обороны, но это явно не работает. Российские С-400 не могут защитить близлежащие дружественные силы, как и они не могут защитить себя", — говорится в материале.

При этом отмечается, что россияне имеют более 50 батарей С-400, так что уничтожить их все не получится. Однако если они покажут свою неспособность уничтожать украинские ракеты, то смысла в их размещении не будет.

Издание подчеркивает, что если Украина воюет по американской доктрине, то первым делом она должна уничтожить российскую ПВО, чтобы обезопасить небо для самолетов F-16, первые из которых вскоре должны появиться на поле боя. При этом авторы призывают не удивляться, если окажется, что первым делом эти истребители будут использованы для обстрелов военных баз в Крыму.

Как сообщалось, россияне разместили на территории оккупированного Крыма новейшую ЗРК С-500. Тем самым они хотят защитить военные объекты на полуострове от регулярных украинских обстрелов.