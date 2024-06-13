У Криму на день Росії урочисто палили триколори: партизани показали відео

Стверджують, що явище масове

Жителі тимчасово окупованого Криму "відсвяткували" день Росії, що пройшов 12 червня, по-особливому. Хтось спалив російський прапор, а хтось відправив у смітник пропагандистську символіку.

Відповідні фото та відео опублікували кримські партизани з руху "АТЕШ". Стверджують, що рівень ненависті до окупаційної влади нині перебуває у критичній точці.

"Люди масово спалювали прапори та іншу символіку раш@стів. Багато хто з них поки не готовий показувати свої багаття, в яких горіли прапори Росії, на загальний огляд. Однак день, коли все спалахне настільки, що окупанти побіжать на свої болота, вже дуже близький!" — написали партизани.

Нагадаємо, 12 червня, у Московській області агент військово-партизанського руху "АТЕШ" знищив станцію супутникового зв’язку. Це своєю чергою послабило систему ППО навколо всієї області. У повідомленні зазначалося, що в результаті диверсії було знищено станцію супутникового зв’язку Р-441 "Злива".

"Вона розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московська область. Координати: 56.3493465151, 36.797851616", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали про те, що через значні втрати на фронті, у складі російської армії, помітили тих, кого немає там бути.