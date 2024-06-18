Война — день 846: оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, а ВСУ устроили охоту за российской ПВО

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести свое наступление на ряде направлений, однако главные их силы сосредоточены на Покровском направлении в Донецкой области. В свою очередь ВСУ пытаются не допустить их продвижения там и постепенными ударами дальнобойным оружием уничтожают военные объекты оккупантов в глубоком тыле. При этом активными темпами идет зачистка оккупированного Крыма от российских средств ПВО и лишь за два последних месяца на полуострове захватчики лишились около 15 систем С-300, С-350 и С-400.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Предварительно известно, что россияне запустили ударные БПЛА с территории Крыма

О том, что происходило 15 июня, читайте по ссылке: Война — день 843: начало саммита мира в Швейцарии и заявления Кремля про "переговоры"

О новостях и событиях 16 июня мы рассказывали здесь: Война — день 844: россияне попали в ловушку в Волчанске, но давят на Донбассе

С ситуацией в Украине за 17 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 845: россияне значительно усилили наступление на одном из направлений и бомбят мирные города