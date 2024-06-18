Війна — день 846: окупанти намагаються прорватися на Донбасі, а ЗСУ влаштували полювання на російську ППО

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести свій наступ на низці напрямків, проте головні їхні сили зосереджені на Покровському напрямку Донецької області. Своєю чергою ЗСУ намагаються не допустити їхнього просування там і поступовими ударами далекобійною зброєю знищують військові об’єкти окупантів у глибокому тилі. При цьому активними темпами йде зачистка окупованого Криму від російських коштів ППО і лише за два останні місяці на півострові загарбники втратили близько 15 систем С-300, С-350 та С-400.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Попередньо відомо, що росіяни запустили ударні БПЛА з території Криму

Про те, що відбувалося 15 червня, читайте за посиланням: Війна — день 843: початок саміту миру у Швейцарії та заяви Кремля про "переговори"

Про новини та події 16 червня ми розповідали тут: Війна — день 844: росіяни потрапили у пастку у Вовчанську, але тиснуть на Донбасі

З ситуацією в Україні за 17 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 845: росіяни значно посилили наступ на одному з напрямків та бомбардують мирні міста