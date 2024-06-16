Війна — день 844: росіяни потрапили у пастку у Вовчанську, але тиснуть на Донбасі

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести свій наступ на низці напрямків, найбільшу увагу приділяючи Донецькій області, де відбувається більша частина бойових зіткнень. Зокрема, найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку, де загарбники намагаються просунутися у бік траси T0504, яку також називають "дорогою життя". Якщо їм вдасться її перерізати, це ускладнить логістику для ЗСУ на Донбасі. Разом з тим, на Харківському напрямку справи у них йдуть не дуже добре, наприклад, у Вовчанську велике угруповання росіян потрапило у пастку і було оточене.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У мережі з’явилася інформація, що частина росіян, які були заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську, здалися в полон

Про новини та події 13 червня ми розповідали тут: Війна — день 841: обвал акцій у Росії та підписання Україною угоди про безпеку зі США

Із ситуацією в Україні за 14 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 842: Путін висунув Україні ультиматум перед самітом миру

Про те, що відбувалося 15 червня, читайте за посиланням: Війна — день 843: початок саміту миру у Швейцарії та заяви Кремля про "переговори"