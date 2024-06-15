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Помста за "Азовсталь": окупанти потрапили в оточення у Вовчанську, спроби ворога їх врятувати провалилися

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Ворог виявився заблокованим
Ворог виявився заблокованим. Фото Колаж "Телеграфу"

Окупанти сидять без припасів та медикаментів

Росіяни захопили Агрегатний завод у Вовчанську Харківської області, який розташований майже у центрі міста. Однак він може стати для них могилою, тому що окупанти там опинилися в оточенні та відрізані від інших своїх військ, які не можуть до них прорватися.

Про захоплення Агрегатного заводу у Вовчанську росіянами свідчать карти deepstate. Видно, що навколишня територія перебуває під контролем українських військ.

Російські воїнкори та ЗМІ пишуть, що заблокованих там окупантів уже два дні обстрілюють з артилерії та авіабомбами. Кількість загиблих та поранених збільшується, а медикаменти та запаси їм підвезти не можуть. Росіяни намагаються їх деблокувати, але всі спроби провалюються.

Опинившись заблокованими на заводі, окупанти помінялися місцями із захисниками Маріуполя, які були в оточенні на заводі "Азовсталь" з 18 березня по 20 травня 2022 року. Тоді там перебувало до 3 тисяч людей — і військових, серед яких були сотні поранених, і цивільних, включно з дітьми. Росіяни скидали на завод важкі авіабомби.

Як повідомляло "Телеграф", джерело НАТО, знайоме з питанням, заявило, що про час наступу на півночі Харківської області України, який розпочався 10 травня, російські терористи зазнали величезних втрат. У середньому росіяни втрачали при настанні до 1000 одиниць живої сили щодня.

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#Завод #Війна #Вовчанськ #Оточення #Окупанти