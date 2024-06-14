Ворожих літаків поменшало: зʼявились супутникові знімки аеродрому Морозовськ після атаки

Видно і сліди пожеж, про які говорили росіяни

У ніч пʼятниці, 14 червня, російський аеродром Морозовськ зазнав атаки безпілотників. Та після неї з нього зникли декілька літаків повітряних сил Росії.

Про це свідчать супутникові знімки, пише співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік у X (раніше Twitter — ред.). Зазначається, що на аеродромі базувались Су-34, Су-24 та Су-24М, які часто окупанти використовують для обстрілів України.

Ворожі борти видно на змінах за 4 червня 2024 року, але вже 14 червня — усі пʼять літаків Су-34 зникли. Помітні також сліди пожеж та пошкодження ангара.

Нагадаємо, що про пожежу, яка виникла на аеродромі після атаки, також повідомляли мешканці Ростовської області. Своєю чергою губернатор області Василь Голубєв заявляв, що нібито "сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА", дрони були "знищені" в районі кількох населених пунктів регіону.

Атакували російський аеродром Морозовськ не вперше, адже він уже був під прицілом 5 квітня. Тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії ранок 10 червня почався з потужної пожежі на одному з підприємств у Самарі. Попередньо було відомо, що горів склад пиломатеріалів на меблевому цеху після атаки БПЛа. Так стверджували російські пропагандисти.