Видны и следы пожаров, о которых говорили россияне

В ночь пятницы, 14 июня, российский аэродром Морозовск подвергся атаке беспилотников. После нее с него исчезли несколько самолетов воздушных сил России.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк в X (ранее Twitter – ред.). Отмечается, что на аэродроме базировались Су-34, Су-24 и Су-24М, которые оккупанты часто используют для обстрелов Украины.

Вражеские борта видны на снимках за 4 июня 2024 года, но уже 14 июня — все пять самолетов Су-34 исчезли. Заметны также следы пожаров и повреждения ангара.

Напомним, что о пожаре, возникшем на аэродроме после атаки, также сообщали жители Ростовской области. В свою очередь губернатор области Василий Голубев заявлял, что якобы "силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА", дроны были "уничтожены" в районе нескольких населенных пунктов региона.

Атаковали российский аэродром Морозовск не в первый раз, ведь он уже был под прицелом 5 апреля. Тогда был ранен начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.

Ранее "Телеграф" писал, что в России утро 10 июня началось с мощного пожара на одном из предприятий в Самаре. Предварительно известно, что горел склад пиломатериалов на мебельном цехе после атаки БПЛа. Так утверждали российские пропагандисты.