Адское утро в Самаре: после атаки дронов в России загорелся склад (видео, фото)

О пострадавших и погибших не сообщается

В России утро 10 июня началось с мощного пожара на одном из предприятий в Самаре. Предварительно горит склад пиломатериалов на мебельном цехе после атаки БПЛа, как утверждают российские пропагандисты.

Об этом пишут местные каналы. Отмечается, что огонь охватил двухэтажный ангар на 500 кв. метров.

На видео видно, что над городом поднялся большой столб дыма. Также жители Самары жалуются, что БПЛА атакуют РФ якобы "в мирное время".

В МЧС Самарской области заявили, что тушат мебельный цех на Заводском шоссе.

Заметим, что, по данным МЧС, пожар начался в 09:31 (08:31 по Киеву). Огонь быстро охватил двухэтажный ангар на 500 кв. м, тушить его прибыли 69 пожарных и 22 единицы техники.

В 10:41 (09:41 по Киеву) пожар локализовали, отчитались в ведомстве. О пострадавших и погибших не сообщается.

Отметим, что Самара находится в 930 километрах от границы Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью в Крыму прогремели взрывы в Джанкое, Евпатории, Черноморском и еще ряде городов.