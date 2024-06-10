Пекельний ранок у Самарі: після атаки дронів в Росії загорівся склад (відео, фото)

Про постраждалих та загиблих не повідомляється

В Росії ранок 10 червня почався з потужної пожежі на одному з підприємств у Самарі. Попередньо горить склад пиломатеріалів на меблевому цеху після атаки БПЛа, як стверджують російські пропагандисти.

Про це пишуть місцеві канали. Зазначається, що вогонь охопив двоповерховий ангар на 500 кв. метрів.

На відео видно, що над містом здійнявся великий стовп диму. Також мешканці Самари скаржаться, що БПЛА атакують РФ нібито "у мирний час".

У МНС Самарської області заявили, що гасять меблевий цех на Заводському шосе.

Зауважимо, що за даними МНС пожежа розпочалась о 09:31 (08:31 за Києвом). Вогонь швидко охопив двоповерховий ангар на 500 кв. м, гасити його прибули 69 пожежників та 22 одиниці техніки.

О 10:41 (09:41 за Києвом) пожежу локалізували, прозвітували у відомстві. Про постраждалих та загиблих не повідомляється.

Зауважимо, що Самара знаходиться за 930 кілометрів від кордону України.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі у Криму пролунали вибухи у Джанкої, Євпаторії, Чорноморському та ще низці міст.