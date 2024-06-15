Міг бути вражений "цікавий" об'єкт: українські дрони знову навідалися до Росії

Мішенню міг бути "Комбінат "Кам'янський" – одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії

В ніч на 15 червня Ростовську область РФ вчергове за останні кілька днів атакували безпілотники. Повідомлялося про роботу російської протиповітряної оборони в районі міста Каменськ-Шахтинський.

Про атаку дронів повідомив російський Telegram-канал ASTRA. Місцева влада традиційно бреше, що усі безпілотники нібито було збито.

"Близько 4-ї ранку в районі Каменська-Шахтинського силами ППО збито кілька БПЛА. Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає", – заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Проте місцеві мешканці пишуть, що це не так. А в соціальних мережах публікують момент прольоту одного з безпілотників над Каменськ-Шахтинським та скаржаться, що було надто багато вибухів, як для роботи ППО.

У місті розташоване федеральне казенне підприємство "Комбінат "Кам'янський". Це містоутворювальне підприємство військового значення та одне з найбільших хімічних підприємств російського Півдня. Цікаво, що ЦРУ США ще у 2011 році повідомляло, що саме комбінат "Кам'янський" виробляє композитне паливо для ракетних двигунів. Схоже за все, саме цей факт привернув до підприємства увагу – його вже атакували дронами у квітні цього року.

Нагадаємо, що у Ростовській області аеродром російських терористів "Морозовськ" був атакований у ніч на 14 червня. Російський губернатор Голубєв заявляв, що нібито "сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА", дрони були "знищені" в районі кількох населених пунктів регіону. Атакували аеродром "Морозовськ" не вперше, адже він уже був під прицілом 5 квітня. Тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.

Для атаки на "Морозовськ" 14 червня українські спецпідрозділи використали не менше 70 безпілотників, які запускалися виключно з української території. Використовувалися БПЛА української розробки "Дракон" та "Сплеск".