Атака на Морозовськ: Буданов розповів, скільки безпілотників використала Україна

Це не остання атака на важливий аеродром росіян – будуть ще

Для атаки на російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області, яка сталася в ніч на 14 червня, українські спецпідрозділи використали не менше 70 безпілотників. Використовувалися БПЛА української розробки "Дракон" та "Сплеск".

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виданню The Warzone. Атакована російська авіабаза знаходиться за 240 км від лінії фронту.

"Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки", – сказав він у відповідь на прохання прокоментувати втрати російських терористів від удару.

Буданов також підтвердив, що атака здійснювалася з української території. Генерал додав, що це далеко не останній удар по аеродрому, де серед інших базуються носії КАБ, літаки Су-34 терористів.

Нагадаємо, що "Морозовськ" був атакований у ніч на 14 червня. Російський губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що нібито "сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА", дрони були "знищені" в районі кількох населених пунктів регіону.

Атакували російський аеродром "Морозовськ" не вперше, адже він уже був під прицілом 5 квітня. Тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.