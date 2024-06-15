Атака на Морозовск: Буданов рассказал, сколько беспилотников использовала Украина

Это не последняя атака на важный аэродром россиян – будут еще

Для атаки на российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области, произошедшей в ночь на 14 июня, украинские спецподразделения использовали не менее 70 беспилотников. Использовались БПЛА украинской разработки "Дракон" и "Всплеск".

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов изданию The Warzone. Атакованная российская авиабаза находится в 240 км от линии фронта.

"Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены самолеты", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать потери российских террористов от удара.

Буданов также подтвердил, что атака производилась с украинской территории. Генерал добавил, что это далеко не последний удар по аэродрому, где среди прочих базируются носители КАБ, самолеты Су-34 террористов.

Напомним, что "Морозовск" был атакован в ночь на 14 июня. Российский губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что якобы "силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА", дроны были "уничтожены" в районе нескольких населенных пунктов региона.

Атаковали российский аэродром "Морозовск" не в первый раз, ведь он уже был под прицелом 5 апреля. Тогда был ранен начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.