Мог быть поражен "интересный" объект: украинские дроны снова наведались в Россию

Мишенью мог быть "Комбинат "Каменский" – одно из крупнейших химических предприятий юга России.

В ночь на 15 июня Ростовскую область РФ в очередной раз за последние несколько дней атаковали беспилотники. Сообщалось о работе российской противовоздушной обороны в районе Каменска-Шахтинского.

Об атаке дронов сообщил российский Telegram-канал ASTRA. Местные власти традиционно лгут, что все беспилотники якобы были сбиты.

"Около 4 утра в районе Каменско-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом здании повреждено остекление, пострадавших нет", — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Однако местные жители пишут, что это не так. А в социальных сетях публикуют момент пролета одного из беспилотников над Каменск-Шахтинским и жалуются, что было слишком много взрывов, как для работы ПВО.

В городе расположено федеральное казенное предприятие "Комбинат "Каменский". Это градообразующее предприятие военного значения и одно из крупнейших химических предприятий российского Юга. Интересно, что ЦРУ США еще в 2011 году сообщало, что именно комбинат "Каменский" производит композитное топливо для ракетных двигателей. Похоже, что именно этот факт привлек внимание к предприятию – его уже атаковали дронами в апреле этого года.

Напомним, что в Ростовской области аэродром российских террористов "Морозовск" был атакован в ночь на 14 июня. Российский губернатор Голубев заявлял, что якобы "силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА", дроны были "уничтожены" в районе нескольких населенных пунктов региона. Атаковали аэродром "Морозовск" не впервые, ведь он уже был под прицелом 5 апреля. Тогда был ранен начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.

Для атаки на "Морозовск" 14 июня украинские спецподразделения использовали не менее 70 беспилотников, запускавшихся исключительно с украинской территории. Использовались БПЛА украинской разработки "Дракон" и "Всплеск".