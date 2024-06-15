Месть за "Азовсталь": оккупанты попали в окружение в Волчанске, попытки врага их спасти провалились

Оккупанты сидят без припасов и медикаментов

Россияне захватили Агрегатный завод в Волчанске Харьковской области, который расположенный почти в центре города. Однако он может стать для них могилой, так как оккупанты там оказались в окружении и отрезаны от остальных своих войск, которые не могут к ним прорваться.

О захвате Агрегатного завода в Волчанске россиянами свидетельствуют карты deepstate. Видно, что окружающая территория находится под контролем украинских войск.

Российские военкоры и СМИ пишут, что заблокированных там оккупантов уже два дня обстреливают из артиллерии и авиабомбами. Количество погибших и раненых увеличивается, а медикаменты и припасы им подвезти не могут. Россияне пытаются деблокировать их, но все попытки проваливаются.

Оказавшись заблокированными на заводе, оккупанты поменялись местами с защитниками Мариуполя, которые были в окружении на заводе "Азовсталь" с 18 марта по 20 мая 2022 года. Тогда там находилось до 3 тысяч человек — и военных, среди которых были сотни раненых, и гражданских, включая детей. Россияне скидывали на завод тяжелые авиабомбы.

Как сообщал "Телеграф", источник НАТО, знакомый с вопросом заявил, что о время наступления на севере Харьковской области Украины, которое началось 10 мая, российские террористы понесли огромные потери. В среднем, россияне теряли при наступлении до 1000 единиц живой силы ежедневно.