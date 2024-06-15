Залишилися лічені кілометри: росіяни можуть перерізати "дорогу життя" на Донбасі, чим це загрожує

Від мети росіян відокремлює одне село

Російські війська продовжують поступово просуватися на Покровському напрямі. Їм залишилося лише сім кілометрів для того, щоб перерізати критично важливу дорогу, якою здійснюється забезпечення ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомив оглядач Юліан Рьопке, повідомляє BILD. Він звернув увагу на ситуацію, яка розгортається у районі Очеретине.

Експерт зазначає, що згідно з даними з відкритих джерел, у цьому районі росіяни практично захопили населений пункт Новоолександрівка, а їхньою головною метою в цьому районі є спроба дійти до траси T0504, яку також називають "дорогим життям".

Цей шлях з’єднує Покровськ із Костянтинівкою на сході та з Дніпром на заході. Наразі це основний маршрут, яким здійснюється постачання угруповання ЗСУ біля Годинного Яру.

Якщо Новоолександрівка впаде, то на заваді російських військ залишиться лише село Воздвиженка.

Варто зазначити, що якщо загарбники переріжуть трасу T0504, то у ЗСУ ще залишаться інші способи постачання військ, наприклад, через Ізюм або через сільські дороги, проте ці шляхи менш зручні.

Як повідомлялося раніше, з початку наступу в Харківській області армія РФ зазнала серйозних втрат. За підрахунками українських військових, окупанти за місяць лише на цьому напрямі втратили тисячі солдатів.