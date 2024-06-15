Остались считанные километры: россияне могут перерезать "дорогу жизни" на Донбассе, чем это грозит

От цели россиян отделяет одно село

Российские войска продолжают постепенно продвигаться на Покровском направлении. Им осталось всего семь километров для того, чтобы перерезать критически важную дорогу, по которой осуществляется снабжение ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщил обозреватель Юлиан Рёпке, сообщает BILD. Он обратил внимание на ситуацию, которая разворачивается в районе Очеретино.

Эксперт отмечает, что согласно данным из открытых источников, в этом районе россияне практически захватили населенный пункт Новоалександровка, а их главной целью в этом районе является попытка дойти до трассы T0504, которую также называют "дорогой жизни".

Этот путь соединяет Покровск с Константиновкой на востоке и с Днепром на западе. В настоящее время это основной маршрут, по которому осуществляется снабжение группировки ВСУ возле Часового Яра.

Если Новоалександровка падет, то на пути российских войск останется лишь село Воздвиженка.

Стоит отметить, что если захватчики перережут трассу T0504, то у ВСУ еще останутся другие способы снабжения войск, например, через Изюм или по проселочным дорогам, однако эти пути менее удобны.

Как сообщалось ранее, с начала наступления в Харьковской области армия РФ понесла серьезные потери. По подсчетам украинских военных, оккупанты за месяц только на этом направлении потеряли тысячи своих солдат.