Город разбит дотла: как выглядит сейчас Часов Яр с высоты птичьего полета (видео)

ВСУ продолжают держать город под своим контролем

Российские оккупанты продолжают разрушать город Часов Яр Донецкой области. В сети появилось видео с беспилотника, на котором видны масштабы разрушений.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания. В разных местах видны пожары, которые, скорее всего, возникли в результате вражеских обстрелов.

Несмотря на то, что сейчас город не пригоден для жизни, тут до сих пор остаются гражданские жители. По данным Донецкой ОВА, по состоянию на начало мая во Часовом Яру находились более 600 мирных жителей.

Следует отметить, что до широкомасштабного вторжения России в этом населенном пункте проживало более 16 тысяч человек. Почти все они потеряли свои дома и были вынуждены покинуть город.

Сейчас в окрестностях Часового Яра продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты всеми силами пытаются захватить город. Тем не менее украинские защитники делают все возможное, чтобы сорвать планы врага.

Часов Яр на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал российские оккупанты применяют для обстрела города Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Такие боеприпасы уничтожают и выжигают все на своем пути.