Наступление на Харьков РФ дается непросто: в ВСУ вслед за НАТО озвучили потери врага

Несмотря на потери, оккупанты и дальше предпринимают попытки наступать

С начала наступления в Харьковской области армия РФ понесла серьезные потери. По подсчетам украинских военных, оккупанты за месяц только на этом направлении потеряли тысячи своих солдат.

Цифры озвучили в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Хортица". Потери учитывались с 10 мая, когда войска РФ снова попытались продвинуться на Харьковщине, по 10 июня.

Так, безвозвратные и санитарные потери среди российских солдат составили 4 тысячи человек. Вдобавок к этому были повреждены или полностью уничтожены сотни единиц вражеской техники, а именно:

▪️танки – 52;

▪️боевые бронемашины – 59;

▪️артиллерийские системы – 165;

▪️техника ПВО – 6 единиц;

▪️блиндажи/укрытия л/с врага – 425;

▪️склады боеприпасов – 37.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения", — добавили в ОСГВ "Хортица".

Ранее потери России на этом направлении подсчитали в НАТО. По их данным, количество "просто астрономическое" — почти 1000 человек в сутки исключительно убитыми. За месяц это может быть примерно 30 тысяч солдат. На Западе пришли к мнению, что достижения в Харьковской области достались России достаточно дорогой ценой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия скопила полмиллиона солдат возле границ Украины. Это почти в три раза больше, чем в начале полномасштабного вторжения.