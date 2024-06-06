Россия скопила полмиллиона военных у границ Украины: в DeepState объяснили их цели и риски

Россия специально нагнетает ситуацию, стягивая войска

Россия стягивает свои резервы к границам Украины и в первую очередь делает это, чтобы держать в напряжении Силы обороны Украины и не дать перекинуть подразделения на другие участки. Сейчас как в Сумской области, так и на востоке сосредоточено свыше 500 тысяч солдат.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый. По его словам, концентрация вражеских сил в Сумской области еще не означает, что россияне снова рискнут пойти в наступление на этом направлении.

По словам Романа Погорелого, на сегодняшний день враг сконцентрировал на всей оккупированной территории и вдоль границ более 500 тысяч человек, в то время как в начале полномасштабной войны в Украину вторглись 170 тысяч путинских солдат.

"Если говорить о концентрации противника вдоль северных границ, это тоже не секрет, она есть и была все это время. И в районе Харьковской области видим в определенной степени реализацию концентрации сил захватчиков", — сказал он.

Что касается района Сумской области, то российские солдаты регулярно перемещаются и привозят новую технику с личным составом. Они концентрирубтся в определенных местах, но дальше информационного повода это не заходит. Будет ли какая-нибудь реализация сил врага на этом направлении, покажет только время.

"Конечно, это в первую очередь является информационным моментом, чтобы держать определенные подразделения вдоль границы, чтобы быть постоянно в напряжении, дестабилизировать обстановку. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, готовиться, выстраивать оборону, эвакуировать население, реагировать на перемещение противника и наносить поражение при любой угрозе, в первую очередь этим занимаются находящиеся на позициях Силы обороны и общество, помогающее нашим бойцам", — резюмировал Роман Погорелый.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россияне учатся на своих ошибках и сосредоточили в Украине и на границе 550 тысяч солдат. На фронте их "мясные штурмы" стали более эффективными.