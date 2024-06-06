Росія зібрала півмільйона військових біля кордонів України: у DeepState пояснили їхні цілі та ризики

Росія спеціально нагнітає ситуацію, стягуючи війська

Росія стягує свої резерви до кордонів України та насамперед робить це, щоб тримати у напрузі Сили оборони України та не дати перекинути підрозділи на інші ділянки. Нині як на Сумщині, так і на сході зосереджено понад 500 тисяч солдатів.

Про це в ефірі Еспресо розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий. За його словами, концентрація ворожих сил у Сумській області ще не означає, що росіяни знову ризикнуть піти у наступ на цьому напрямі.

За словами Романа Погорілого, на сьогоднішній день ворог сконцентрував на всій окупованій території та вздовж кордонів понад 500 тисяч людей, тоді як на початку повномасштабної війни в Україну вдерлися 170 тисяч путінських солдатів.

"Якщо говорити про концентрацію противника вздовж північних кордонів, це теж не секрет, вона є і була весь цей час. І в районі Харківської області певною мірою бачимо реалізацію концентрації сил загарбників", — сказав він.

Щодо району Сумської області, то російські солдати регулярно переміщуються та привозять нову техніку з особовим складом. Вони концентруються в певних місцях, але далі інформаційного приводу це не заходить. Чи буде якась реалізація сил ворога на цьому напрямі, покаже лише час.

"Звичайно, це насамперед є інформаційним моментом, щоб тримати певні підрозділи вздовж кордону, щоб бути постійно у напрузі, дестабілізувати обстановку. Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, готуватися, вибудовувати оборону, евакуювати населення, реагувати на переміщення супротивника та завдавати поразки за будь-якої загрози, насамперед цим займаються Сили оборони, що знаходяться на позиціях, і суспільство, що допомагає нашим бійцям", — резюмував Роман Погорілий.

Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни навчаються на своїх помилках та зосередили в Україні та на кордоні 550 тисяч солдатів. На фронті їхні "м’ясні штурми" стали ефективнішими.