Наступ на Харків РФ дається непросто: у ЗСУ слідом за НАТО озвучили втрати ворога

Попри втрати, окупанти й надалі роблять спроби наступати

З початку наступу в Харківській області армія РФ зазнала серйозних втрат. За підрахунками українських військових, окупанти за місяць лише на цьому напрямі втратили тисячі солдатів.

Цифри озвучили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця". Втрати враховувалися з 10 травня, коли війська РФ знову спробували просунутися на Харківщині, до 10 червня.

Так, безповоротні та санітарні втрати серед російських солдатів склали 4 тисячі осіб. На додаток до цього було пошкоджено або повністю знищено сотні одиниць ворожої техніки, а саме:

▪️танків – 52;

▪ бойових бронемашин – 59;

▪ артилерійських систем – 165;

▪️техніки ППО – 6 одиниць;

▪️бліндажів/укриттів о/с ворога – 425;

▪️складів боєприпасів – 37.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрати в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення", — додали в ОСУВ "Хортиця".

Раніше втрати Росії на цьому напрямі підрахували в НАТО. За їхніми даними, кількість "просто астрономічна" — майже 1000 осіб за добу виключно вбитими. За місяць це може бути приблизно 30 тисяч солдатів. На Заході дійшли думки, що досягнення в Харківській області дісталися Росії досить дорогою ціною.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія зібрала півмільйона солдатів біля кордонів України. Це майже втричі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.