Война — день 844: россияне попали в ловушку в Волчанске, но давят на Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести свое наступление на ряде направлений, наибольшее внимание уделяя Донецкой области, где происходит большая часть боевых столкновений. В частности наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где захватчики пытаются продвинуться в сторону трассы T0504, которую также называют "дорогой жизни". Если им удастся ее перерезать, это сильно усложнит логистику для ВСУ на Донбассе. Вместе с тем, на Харьковском направлении дела у россиян идут не очень хорошо, например в Волчанске крупная группировка россиян попала в ловушку и была окружена.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появилась информация, что часть из россиян, которые были заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, сдались в плен

О новостях и событиях 13 июня мы рассказывали здесь: Война — день 841: обвал акций в России и подписание Украиной соглашения о безопасности с США

С ситуацией в Украине за 14 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 842: Путин выдвинул Украине ультиматум перед саммитом мира

О том, что происходило 15 июня, читайте по ссылке: Война — день 843: начало саммита мира в Швейцарии и заявления Кремля про "переговоры"