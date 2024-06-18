Упізнати ворога: як працює детектор російських дронів "Цукорок"

Вартість залежить від моделі детектора

На війні вже давно та успішно використовують дрони, а це спонукало появу портативних аналізаторів їхньої присутності. Аби відстежити російські "Орлани" український програміст Дмитро Селін, що живе в Британії, восени 2022 зробив детектор сигналу. Наразі система ідентифікації вдосконалюється.

"Цукорок", так назвали аналізатор, сам нічого не транслює, однак визначає присутність каналів зв’язку російських безпілотників — "Ланцетів", "Орланів", "Zala" тощо. Рішення мало бути простим та дешевим, пояснює розробник. Важливо, щоб це не був великий та складний детектор, а портативне рішення.

Дивне ім’я пристрою дали, адже перший прототип мав за корпус пластикову коробку від цукру. Так народилися назви інших систем для дронів та назва компанії "Спеції для дронів". Наразі "Цукорок" коштує 2,4 тисячі у виробника, а черга на нього — 3 місяці. Наступна модель "Ванільний цукорок" має дві антени та може упізнати дрон DJI Mavic. Його вартість — 3 тисячі грн.

"Сама концепція таких апаратів вже є життєво необхідною для солдат "в полі". Мені особисто цей апарат мінімум двічі якщо не рятував життя, то як мінімум виводив з дуже небезпечних ситуацій, коли я вчасно встигав сховатись від дронів противника", — розповідає військовий Євген Чернишевський.

"Цукорок" працює перехоплюючи сигнали між пультом керування та безпілотником ворога. Потрібно правильно підібрати та розпізнати параметри сигналу — завдяки цьому детектор розрізняє, коли летить "Орлан", "Елерон", Zala i Supercam, а коли дрон-камікадзе "Ланцет" чи маленькі "Мавіки". Дронодетектор наразі намагаються вдосконалити, аби розпізнавати й інші типи дронів, зокрема FPV.

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