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В Одесі показали новітній катер-розвідник: як назвали та на що він здатний (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Новий дрон коштує близько 60 тисяч євро Новина оновлена 17 червня 2024, 08:16
Новий дрон коштує близько 60 тисяч євро. Фото dumskaya.net

Відстань дії дрона — 350 км

Україна в обороні від Росії використовує числені морські дрони, як проти стаціонарних об'єктів на кшталт Кримського мосту, так і проти кораблів окупантів. Однак виробництво не стоїть на місці. На Black Sea Security Forum 2024, що відбувся в Одесі, показали новітній дрон Stalker 5.0. На п'ять таких безпілотних катерів для прикордонників збирали гроші просто біля стенда.

Фото безпілотного катера публікує "Думська". Автор зазначає, що він був зроблений з чорного глянсового пластику. Зв'язок зроблений на основі системи Starlink.

Морський дрон Stalker 5.0
Чорний корпус дрона Stalker 5.0
Безпілотник Stalker 5.0
Дрон має нависний двигун

Довжина катера 5 метрів, а ширина 1,2 метра. Він може не тільки доставляти продукти чи зброю у спецвідсіку в корпусі, а й вести розвідку, патрулювання узбережжя на річках та морях. Двигун навісний, бензиновий, забезпечує максимальну швидкість в 75 км/год, крейсерська швидкість 55 км/год. Французьке видання RFI зазначає, що вага, яку може перевозити дрон — 150 кілограмів, а робоча відстань 350 кілометрів.

Сталкер дрон Україна
Морський дрон "Сталкер" / Фото RFI

Полковник ВМС України Михайло Третяк зазначає, що війна стає все більш безпілотною, однак, класична перевага на морі — це коли противник не може вивести свої кораблі з бази. Вона досягнута тільки формально. "Кожна місія дронів на морі — це новий виклик. І щоразу нам доводиться вигадувати нові плани, нові маршрути, тому що противник не хоче віддавати перевагу", — зазначив він в коментарі журналістам. Орієнтовна вартість дрона — 60 тисяч євро, адже на 5 дронів для прикордонної служби збирали 300 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий загадковий дрон-камікадзе, що вперше показали на презентації нового виду військ — Сил безпілотних систем ЗСУ. Деталі не розголошуються, однак візуально він нагадує іранський "Шахед".

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#Одеса #Дрон #ЗСУ