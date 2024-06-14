В Україні засвітився новий загадковий вітчизняний дрон: як він виглядає і чим може бути (фото)

Новий дрон-камікадзе став "помітним доповненням" до арсеналу українських озброєнь

В Україні засвітився новий дрон, який поки що є загадкою. Його вперше показали у рамках презентації Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ.

Про це пише "Фокус". Зазначається, що новий український безпілотник можна побачити на відео, опублікованому Генштабом ЗСУ. У цьому презентаційному ролику СБС було показано ангар з операторами та їхньою технікою. І серед усієї техніки примітним виявився один екземпляр. Судячи з вигляду, вважають журналісти, він, найімовірніше, є дроном-камікадзе.

Літальний апарат має трикутне крило і загалом дуже нагадує іранський "Шахед". Як пише портал Defence Blog, новий дрон-камікадзе став "помітним доповненням" до арсеналу українських озброєнь. У виданні наголошують, що поява такого безпілотника говорить про прагнення України використати передові технології у своїй оборонній стратегії, спрямованій на підвищення можливостей у війні проти РФ.

Імовірний аналог "Шахедам"?

Як відомо, в Україні вже давно ведеться робота зі створення аналогів іранському дрону-камікадзе, який РФ використовує для терору мирних міст. Згідно з заявою міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який є аналогом іранського "Шахеда". За його словами, розробку було створено ще у 2016 році, але її з якихось причин не випускали.

Станом на грудень минулого року йшлося про серійне виробництво п’яти аналогів "Шахед-131" та одного аналога "Шахед-136". Тоді Олександр Камишин також заявив, що наступного року Сили оборони України можуть отримати понад тисячу таких дронів з дальністю понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні створили новий розумний дрон "Укропчик".