В Одессе показали новейший катер-разведчик: как назвали и на что он способен (фото)

Расстояние действия дрона — 350 км

Украина в обороне от России использует многочисленные морские дроны, как против стационарных объектов типа Крымского моста, так и против кораблей оккупантов. Однако производство не стоит на месте. На состоявшемся в Одессе Black Sea Security Forum 2024 показали новейший дрон Stalker 5.0. На пять таких беспилотных катеров для пограничников собирали деньги прямо у стенда.

Фото беспилотного катера публикует "Думская". Автор отмечает, что он был сделан из черного глянцевого пластика. Связь сделана на основе системы Starlink.

Черный корпус дрона Stalker 5.0

Дрон имеет навесной двигатель

Длина катера 5 метров, а ширина 1,2 метра. Он может не только доставлять продукты или оружие в спецотсек в корпусе, но и вести разведку, патрулирование побережья на реках и морях. Двигатель навесной, бензиновый, обеспечивает максимальную скорость в 75 км/ч, крейсерскую скорость 55 км/ч. Французское издание RFI отмечает, что вес, который может перевозить дрон — 150 килограммов, а рабочее расстояние 350 километров.

Морской дрон "Сталкер"/Фото RFI

Полковник ВМС Украины Михаил Третяк отмечает, что война становится все более беспилотной, однако классическое преимущество на море — когда противник не может вывести свои корабли из базы. Она достигнута только формально. "Каждая миссия дронов на море — это новый вызов. И каждый раз нам приходится придумывать новые планы, новые маршруты, потому что противник не хочет отдавать предпочтение", — отметил он в комментарии журналистам. Примерная стоимость дрона — 60 тысяч евро, ведь на 5 дронов для пограничной службы собирали 300 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом загадочном дрон-камикадзе, впервые показанном на презентации нового вида войск — Сил беспилотных систем ВСУ. Детали не разглашаются, однако визуально он напоминает иранский "Шахед".