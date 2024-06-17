В Одессе показали новейший катер-разведчик: как назвали и на что он способен (фото)
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Расстояние действия дрона — 350 км
Украина в обороне от России использует многочисленные морские дроны, как против стационарных объектов типа Крымского моста, так и против кораблей оккупантов. Однако производство не стоит на месте. На состоявшемся в Одессе Black Sea Security Forum 2024 показали новейший дрон Stalker 5.0. На пять таких беспилотных катеров для пограничников собирали деньги прямо у стенда.
Фото беспилотного катера публикует "Думская". Автор отмечает, что он был сделан из черного глянцевого пластика. Связь сделана на основе системы Starlink.
Длина катера 5 метров, а ширина 1,2 метра. Он может не только доставлять продукты или оружие в спецотсек в корпусе, но и вести разведку, патрулирование побережья на реках и морях. Двигатель навесной, бензиновый, обеспечивает максимальную скорость в 75 км/ч, крейсерскую скорость 55 км/ч. Французское издание RFI отмечает, что вес, который может перевозить дрон — 150 килограммов, а рабочее расстояние 350 километров.
Полковник ВМС Украины Михаил Третяк отмечает, что война становится все более беспилотной, однако классическое преимущество на море — когда противник не может вывести свои корабли из базы. Она достигнута только формально. "Каждая миссия дронов на море — это новый вызов. И каждый раз нам приходится придумывать новые планы, новые маршруты, потому что противник не хочет отдавать предпочтение", — отметил он в комментарии журналистам. Примерная стоимость дрона — 60 тысяч евро, ведь на 5 дронов для пограничной службы собирали 300 тысяч евро.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новом загадочном дрон-камикадзе, впервые показанном на презентации нового вида войск — Сил беспилотных систем ВСУ. Детали не разглашаются, однако визуально он напоминает иранский "Шахед".