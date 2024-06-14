В Украине засветился новый загадочный отечественный дрон: как он выглядит и чем может быть (фото)

Новый дрон-камикадзе стал "заметным дополнением" к арсеналу украинских вооружений

В Украине засветился новый дрон, который пока является загадкой. Его впервые показали в рамках презентации Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ.

Об этом пишет "Фокус". Отмечается, что новый украинский беспилотник можно увидеть на видео, которое было опубликовано Генштабом ВСУ. В этом презентационном ролике СБС был показан ангар с операторами и их техникой. И среди всей техники примечательным оказался один экземпляр. Судя по виду, предполагают журналисты, он, вероятнее всего, является дроном-камикадзе.

Летательный аппарат имеет треугольное крыло и в целом очень напоминает иранский "Шахед". Как пишет портал Defence Blog, новый дрон-камикадзе стал "заметным дополнением" к арсеналу украинских вооружений. В издании подчеркивают, что появление такого беспилотника говорит о стремлении Украины использовать передовые технологии в своей оборонной стратегии, направленной на повышение возможностей в войне против РФ.

Вероятный аналог "Шахедам"?

Как известно в Украине уже давно ведется работа по созданию аналогов иранскому дрону-камикадзе, который РФ использует для террора мирных городов. Согласно заявлению министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который является аналогом иранского "Шахеда". По его словам, разработка была создана еще в 2016 году, но ее по каким-то причинам не выпускали.

По состоянию на декабрь прошлого года речь шла о серийном производстве пяти аналогов "Шахед-131" и одного аналога "Шахед-136". Тогда Александр Камышин также заявил, что в следующем году Силы обороны Украины могут получить более тысячи таких дронов с дальностью более 1000 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине создали новый умный дрон "Укропчик".