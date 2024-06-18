Узнать врага: как работает детектор российских дронов "Цукорок"

Стоимость зависит от модели детектора

На войне уже давно и успешно используют дроны, а это побудило портативных анализаторов их присутствия. Чтобы отследить российские "Орланы " украинский программист Дмитрий Селин, живущий в Британии, осенью 2022 года сделал детектор сигнала. В настоящее время система идентификации совершенствуется.

"Цукорок", так назвали анализатор, сам ничего не транслирует, однако определяет присутствие каналов связи российских беспилотников — "Ланцетов", "Орланов", "Zala" и т.д. Решение должно было быть простым и дешевым, объясняет разработчик. Важно, чтобы это был не большой и сложный детектор, а портативное решение.

Странное имя устройства дали, ведь первый прототип имел корпус пластиковую коробку от сахара. Так родились названия других систем для дронов и название компании "Специи для дронов". Сейчас "Цукорок" стоит 2,4 тысячи у производителя, а очередь на него — 3 месяца. Следующая модель "Ванильный цукорок" имеет две антенны и может узнать дрон DJI Mavic. Его стоимость – 3 тысячи грн.

"Сама концепция таких аппаратов уже является жизненно необходимой для солдат" в поле. Мне лично этот аппарат минимум дважды если не спасал жизнь, то как минимум выводил из очень опасных ситуаций, когда я вовремя успевал скрыться от дронов противника ", — рассказывает военный Евгений. Чернышевский.

"Цукорок" работает перехватывая сигналы между пультом управления и беспилотником врага. Нужно правильно подобрать и распознать параметры сигнала – благодаря этому детектор различает, когда летит "Орлан", "Элерон", Zala и Supercam, а когда дрон-камикадзе "Ланцет" или маленькие "Мавики". Дронодетектор пытаются усовершенствовать, чтобы распознавать и другие типы дронов, в частности FPV.

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