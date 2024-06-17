Палало в трьох областях: ГУР вночі дронами атакувало військові об’єкти в РФ (карта, відео)

Російські чиновники знову кажуть, що ППО впоралася з нальотом дронів

Минулої ночі Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України за допомогою дронів-камікадзе атакувало російські військові об’єкти. Під ударом опинилися Білгородська, Воронезька та Липецька області.

Про це повідомило NV із посиланням на джерело в українській розвідці. Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод.

Ці підприємства росіяни використовують у військових цілях. Так, наприклад, Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) виробляє сталь із полімерним покриттям. Ця сталь потім використовується у військовій техніці російських терористів. Він уже потрапляв під удар раніше — щонайменше чотири дрони вдарили у Новолипецький металургійний комбінат наприкінці лютого цього року.

Раніше про атаку повідомили російські Telegram-канали. У мережі виклали яскраві відео прильотів.

Коментуючи подію, губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що російська ППО нібито збила чотири дрони над промисловою територією Липецька.

У свою чергу губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що в регіоні сили ППО нібито виявили та знищили два безпілотники.

"Минулої ночі над територією Воронезької області черговими силами ППО виявлено і знищено два БПЛА літакового типу. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Режим небезпеки атаки безпілотниками в регіоні поки що зберігається", — заявив російський чиновник.

Раніше "Телеграф" писав, що у травні в Липецькій області дрони вразили електропідстанцію "Єлецька". Вона живить тягові підстанції РЗ, нафтоперекачуючу станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.