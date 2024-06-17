Пылало в трех областях: ГУР ночью дронами атаковало военные объекты в РФ (карта, видео)

Российские чиновники снова говорят, что ПВО справилась с налетом дронов

Минувшей ночью Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины с помощью дронов-камикадзе атаковало российские военные объекты. Под ударом оказались Белгородская, Воронежская и Липецкая области.

Об этом сообщило NV со ссылкой на источник в украинской разведке. Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод.

Эти предприятия россияне используют в военных целях. Так, например, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) производит сталь с полимерным покрытием. Эта сталь затем используется в военной технике российских террористов. Он уже попадал под удар ранее — по меньшей мере четыре дрона ударили в Новолипецкий металлургический комбинат в конце февраля этого года.

Ранее об атаке сообщили российские Telegram-каналы. В сети выложили яркие видео прилетов.

Комментируя произошедшее, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что российская ПВО якобы сбила четыре дрона над промышленной территорией Липецка.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили два беспилотника.

"Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется", — заявил российский чиновник.

Ранее "Телеграф" писал, что в мае в Липецкой области дроны поразили электроподстанцию "Елецкая". Она питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.