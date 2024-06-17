Вперше з початку літа: окупанти просунулись ще на одному напрямку у Донецькій області (карта)

Нашими воїнами було відбито 32 ворожі атаки

У неділю, 16 червня, на Покровському напрямку ворог наростив зусилля. Кількість боєзіткненнь зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.

Про це у своєму щоденному звіті повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "Телеграф" показав карти.

Російські загарбники намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського.

Покровський напрямок

За даними ресурсу DeepState, Сили оборони відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Противнику не дали закріпитися біля Новоселівки Першої. Ворог просунувся у Красногорівці.

У Генштабі додали, що нашими воїнами було відбито 32 ворожі атаки. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

"Попередні втрати агресора склали понад 190 окупантів вбитими та пораненими. Уражено п’ять ворожих бліндажів", — йдеться у повідомленні.

У щоденному звіті Інститута вивчення війни (ISW) пишуть, що 16 червня російські війська продовжували наступ на Авдіївському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли.

Російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися в напрямку Новоселівки Першої та поблизу Сокіла (обидва на північний захід від Авдіївки).

Також на північному та південному берегах Карлівського водосховища (на південний захід від Авдіївки).

"Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на глибину до 650 метрів по вулиці Набережній у Новоолександрівці (на північний захід від Авдіївки); 500 метрів вздовж бурелому на південь від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки); і глибиною 1,1 кілометра по фронту шириною 1,64 кілометра в напрямку Нетайлове-Яснобродівка (південний захід на захід від Авдіївки). Але ISW ще не знайшло візуального підтвердження жодної з цих заяв Росії", — йдеться у повідомленні.

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