Впервые с начала лета: оккупанты продвинулись еще на одном направлении в Донецкой области (карта)

Нашими воинами были отбиты 32 вражеских атаки

В воскресенье, 16 июня, на Покровском направлении враг нарастил усилия. Количество боестолкновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.

Об этом в своем ежедневном отчете сообщает Генеральный штаб ВСУ. "Телеграф" показал карты.

Российские захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского.

Покровское направление

По данным ресурса DeepState, Силы обороны отсунули врага в Серебрянском лесничестве. Противнику не дали закрепиться у Новоселовки Первой. Враг продвинулся в Красногоровке.

В Генштабе добавили, что нашими воинами было отбито 32 вражеских атаки. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по истощению и сдерживанию российских захватчиков на указанном направлении.

"Предыдущие потери агрессора составили более 190 оккупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей", — говорится в сообщении.

В ежедневном отчете Института изучения войны (ISW) пишут, что 16 июня российские войска продолжали наступление на Авдеевском направлении, но подтвержденных успехов не добились.

Российские военные блоггеры утверждали, что оккупанты продвинулись в направлении Новоселовки Первой и вблизи Сокола (оба к северо-западу от Авдеевки).

Также на северном и южном берегах Карловского водохранилища (юго-западнее Авдеевки).

"Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на глубину до 650 метров по улице Набережной в Новоалександровке (к северо-западу от Авдеевки); 500 метров вдоль бурелом к югу от Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки)1; по фронту шириной 1,64 километра в направлении Нетайлово-Яснобродовка (юго-западнее западнее Авдеевки). Но ISW еще не нашло визуального подтверждения ни одного из этих заявлений России", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит сейчас Часов Яр с высоты птичьего полета.