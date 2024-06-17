Война — день 845: россияне значительно усилили наступление на одном из направлений и бомбят мирные города
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Оперативно о главном за сутки
Российские войска продолжают предпринимать попытки продвинуться на ряде направлений, а ВСУ держат оборону пытаясь истощить силы оккупантов. И хотя особых территориальных подвижек на фронте практически не фиксируется, однако ежедневно по всему фронту происходит более сотни столкновений. Это включает в себя использование десятков авиабомб, сотней дронов и тысяч артиллерийских снарядов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где россияне давят сильнее, чем в любой другой день с начала июня.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Россияне запустили корректируемые авиабомбы по направлению Харькова. В пригородах слышали взрыв.
С ситуацией в Украине за 14 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 842: Путин выдвинул Украине ультиматум перед саммитом мира
О том, что происходило 15 июня, читайте по ссылке: Война — день 843: начало саммита мира в Швейцарии и заявления Кремля про "переговоры"
О новостях и событиях 16 июня мы рассказывали здесь: Война — день 844: россияне попали в ловушку в Волчанске, но давят на Донбассе