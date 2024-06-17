Без шума и людей: как выглядят пляжи Мариуполя в оккупации (фото)

И не скажешь, что уже сезон летних отпусков и отдыха

Временно оккупированный Мариуполь, до прихода россиян, славившийся своими заполненными пляжами и базами отдыха, теперь пустует. На пляжах не заметно толп отдыхающих и домики, в которые заселялись люди, не пользуются уже большой популярностью.

Так что и придомовая территория зарастает травой. Это видно на фотографиях, которые публикуют телеграм-каналы.

Сами же пляжи в не менее запущенном состоянии. По ним даже сложно сказать, что уже начался сезон летних отпусков и детских лагерей. Инфраструктура для отдыхающих только ржавеет.

Напомним, что сеть облетели кадры "восстановленного" жилья в Мариуполе. На видео и фото показано одно и то же здание, но разница впечатляет. Ведь снаружи здание обновлено, окрашено и т.д.(на фото), а изнутри — нет. Ни одна квартира не имеет нормального ремонта и не пригодна для жизни. Стены – сплошной бетон и кирпич, как и все остальное в комнатах, разве что старые канализационные трубы есть и новая дверь. Таких домов, как на видео, в Мариуполе и других оккупированных городах будет становиться все больше, ведь они нужны для хорошей картинки в новостях и русских пропагандистских программах.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам украинского волонтера, прорвавшегося в осажденный российскими войсками Мариуполь, Михаила Пуришева, Украина проигрывает информационную войну на временно оккупированных территориях. Российская пропаганда там активно работает, засоряя умы жителей. Многие под влиянием пропаганды террористов начинают считать, что Украина о них забыла, хотя это не так.