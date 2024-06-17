Без гомону та людей: як виглядають пляжі Маріуполя в окупації (фото)

І не скажеш, що вже сезон літніх відпусток і відпочинку

Тимчасово окупований Маріуполь, який до приходу росіян, славився своїми заповненими пляжами та базами відпочинку, тепер пустує. На пляжах не помітно натовпу відпочивальників та й за будиночками, у які заселялись люди, не користуються вже великою популярністю.

Тож і прибудинкова територія заростає травою. Це видно на фото, які публікують телеграм-канали.

Самі ж пляжі у не менш занедбаному стані. По них навіть складно сказати, що вже почався сезон літніх відпусток та дитячих таборів. Інфраструктура для відпочивальників тільки ржавіє.

Нагадаємо, що мережу облетіли кадри "відновленого" житла у Маріуполі. На відео та фото показано один і той самий будинок, але різниця вражає. Адже зовні будівля оновлена, пофарбована і т.д.(на фото), а зсередини — ні. Жодна квартира не має нормального ремонту і не придатна для життя. Стіни — суцільний бетон та цегла як і все інше у кімнатах, хіба що старі каналізаційні труби є і нові двері. Таких будинків, як на відео, у Маріуполі та інших окупованих містах буде ставати все більше, адже вони потрібні для гарної картинки у новинах та російський пропагандистських програмах.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами українського волонтера, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь, Михайла Пуришева, Україна програє інформаційну війну на тимчасово окупованих територіях. Російська пропаганда там активно працює, засмічуючи уми мешканців. Багато з них під впливом пропаганди терористів починають вважати, що Україна про них забула, хоча це не так.