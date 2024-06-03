Гарний фасад, а всередині — жах: як росіяни насправді "відновлюють" окупований Маріуполь (фото, відео)

Російська машина пропаганди продовжує дурити людей

Російські загарбники продовжують "відбудовувати" тимчасово окупований Маріуполь, зруйнований їхніми ж силами. Але будинки відновлюють лише зовні, щоб створити гарну картинку для народу і пропаганди.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ці дії окупантів він порівнює з так званими "Потьомкінськими селищами" (у дописі Путінськими — ред.), тобто декораціями, які прикривають відсутність реальної діяльності.

На кадрах відео та фото один і той самий будинок, але різниця вражає. Адже зовні будівля оновлена, пофарбована і т.д.(на фото), а зсередини — ні. Жодна квартира не має нормального ремонту і не придатна для життя. Стіни — суцільний бетон та цегла як і все інше у кімнатах, хіба що старі каналізаційні труби є і нові двері.

Російська машина пропаганди лише намагається пускати пил в очі та дурити людей, які вірять у ці казочки. Аби історія про "освободителей" була схожа на правду.

Таких будинків як на відео у Маріуполі та інших окупованих містах буде ставати все більше, адже вони потрібні для гарної картинки у новинах та російський пропагандистських програмах.

Нагадаємо, що у мережі вже показали справжнє життя людей в окупованому Маріуполі. Попри "красиву картинку" нібито відбудови міста, люди змушені жити на вулиці, просто неба.

Більше про фільтрацію людей, звірства росіян в Маріуполі читайте у матеріалі "Телеграфу": "Смерділо спаленою шкірою: волонтер Михайло Пуришев про блокаду Маріуполя, фільтраційні табори і смерті українських дітей".