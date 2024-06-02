"Дітей ховали в килимах": волонтер розповів про жахіття в Маріуполі під час облоги міста росіянами

Люди в Маріуполі розуміли, що "небо не наше"

Під час облоги російськими окупантами Маріуполя загинуло багато дітей. У кожному підвалі, де переховувалися місцеві жителі, були маленькі мешканці міста.

Про це перший український волонтер, який прорвався в обложений російськими військами Маріуполь, Михайло Пуришев розповів в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Смерділо спаленою шкірою: волонтер про блокаду Маріуполя, фільтраційні табори і смерті українських дітей".

"Порахуйте, скільки зруйновано будинків — стільки і загиблих дітей. Померлих тоді загортали в килими. Коли бачив килими маленького розміру, навіть дивитися туди відмовлявся. Я б не витримав", — зазначив він.

Волонтер також розповів, що близько 1000 людей ховались від обстрілів у Драмтеатрі. З багатьма він контактував особисто. За його словами, місцеві думали, що через дітей тут безпечніше, бо росіяни бити точно не стануть.

"Вороги прицільно завдали удару саме туди. Там не було військових, навіть поряд ніхто у формі не ходив. Для Росії що страшніша трагедія — то краще випускати фейки у ЗМІ. Вони казали, що ми самі вдарили по Драмтеатру. Їм зручніше згодувати інформацію своїм людям саме так. Люди у Маріуполі розуміли, що небо не наше і ми (українські військові. — Ред.) не могли там вдарити", — підкреслив Пуришев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2022 року військові Росії в Маріуполі почали "залатувати" зруйновані своїми ж авіабомбами будівлі. До них входить також і Драматичний театр. Для цього окупанти бетонували тіла загиблих людей просто у фундамент будівлі, якщо їх останки не вдавалося витягти з-під завалів.